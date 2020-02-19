رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، في فخ الهزيمة من أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الأتليتي الوحيد ساؤول عقب مرور 4 دقائق فقط من المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب دور الستة عشر لمسابقة دوري الأبطال.

وكان ليفربول تأهل لدور الستة عشر من البطولة، عقب احتلاله صدارة مجموعته التي ضمت كل من "سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي، ونابولي الإيطالي"، فيما جاء تأهل أتلتيكو مدريد بعد احتلاله وصافة مجموعته التي ضمن كل من " يوفنتوس الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي، وباير ليفركوزن الألماني".

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ويرصد 'الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال بالتقرير الآتي:-

يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.