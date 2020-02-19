رياضة | ليفربول يسقط بهدف أمام أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسقط بهدف أمام أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساؤول لاعب خط وسط اتليتكو مدريد هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، وسيطر فريق ليفربول على أحداث المباراة ولعب أتليتكو على الهجمات المرتدة.

وخرج ساديو ماني في بداية الشوط الثاني من المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، وفضل يورجن كلوب مدرب الفريق عدم المجازفة به من أجل عدم فقدانه في مباراة الإياب.

وتعرض هيندرسون قائد الريدز لإصابة قوية في الدقيقة 80 من الشوط الثاني وشارك بدلا منه جيمس ميلنر.