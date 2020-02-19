رياضة | ميدو يكشف موقف حازم إمام من المشاركة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف موقف حازم إمام من المشاركة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن موقف حازم إمام لاعب الفريق من المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.



ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد.



وأكد ميدو في تصريحات عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، أن حازم إمام لم يتماثل للشفاء حتى الآن من الإصابة وعلى الأرجح لن يشارك في لقاء القمة.



وأشار إلى أن محمد عبد الغني سيكون بديل حازم إمام في الجبهة اليمنى خلال مباراة السوبر المصري وسيكون دور عبد الغني أكبر في الجانب الدفاعي.

