رياضة | عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح بعد استبداله أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح بعد استبداله أمام أتلتيكو مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح الحزن على ملامح المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال استبداله من مباراة أتلتيكو مدريد في لقاء واندا ميتروبوليتانو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وغادر محمد صلاح في الدقيقة 72 من الشوط الثاني بقرار من المدرب يورجن كلوب والذي قرر مشاركة تشامبرلين أملا في العودة بالنتيجة.

ولقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح لحظة خروجه من الملعب وهو في وضعية حزينة بعد خروجه من الملعب وفريقه خسران بهدف نظيف.