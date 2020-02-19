رياضة | خالد الغندور يكشف مفاجأة للزمالك في السوبر

ويحسم الاجتماع الفني المقرر عقده غدًا لون الزي الذي سيرتديه الزمالك في مباراة الغد سواء الأساسي أو البديل أو الاكتفاء بتغيير لون الشورت فقط.



ونجح الزمالك في حصد بطولة السوبر الافريقي مؤخرًا على حساب الترجي التونسي.

