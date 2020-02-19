رياضة | خالد الغندور يكشف مفاجأة للزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يكشف مفاجأة للزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض سيظهر بالزي الجديد في لقاء الأهلي بالسوبر المحلي يوم الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد.
وأوضح الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق سيظهر بالزي الجديد عقب استلامه من الشركة المصممة ليرتديه الفريق في لقاء السوبر المحلي.
ويحسم الاجتماع الفني المقرر عقده غدًا لون الزي الذي سيرتديه الزمالك في مباراة الغد سواء الأساسي أو البديل أو الاكتفاء بتغيير لون الشورت فقط.
وأوضح الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق سيظهر بالزي الجديد عقب استلامه من الشركة المصممة ليرتديه الفريق في لقاء السوبر المحلي.
ويحسم الاجتماع الفني المقرر عقده غدًا لون الزي الذي سيرتديه الزمالك في مباراة الغد سواء الأساسي أو البديل أو الاكتفاء بتغيير لون الشورت فقط.
ونجح الزمالك في حصد بطولة السوبر الافريقي مؤخرًا على حساب الترجي التونسي.