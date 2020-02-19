رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 18 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 18 - 2 - 2020 :-

- نجم برشلونة يقترب من تجديد عقده مع الفريق

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الألماني مارك أندرية تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة اقترب بشدة من تجديد عقده مع الفريق الفترة القادمة، ويذكر أن عقد تير شتيجن مع نادي برشلونة ينتهي بشكل رسمي في نهاية عام 2022.

- تطورات جديدة بشأن بديل ديمبيلي في برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف ضم الدنماركي مارتين برايثويت مهاجم نادي ليجانيس الإسباني خلال الفترة القادمة ليكون بديل ديمبلي في الفريق، كما أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة بدأ بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية التفاوض مع نادي ليجانيس لضم برايثويت في الفترة الحالية.

- برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة فسخ التعاقد مع الشركة المسئولة عن حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال رئيس برشلونة: "لقد تم فسخ العقد مع شركة E3Ventures فلم نتعاقد مع أحد لتشويه صورة أي لاعب أو مدرب أو رئيس".

- برشلونة يتخلى عن فكرة ضم نجم نابولي

وفقًا لـ شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن نادي ​برشلونة​ كان مهتما خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية بالتعاقد مع نجم نادي ​نابولي​ ​دريس ميرتينز، قبل أن يتراجع عن الفكرة، وأوضحت الشبكة أن مسؤولي النادي الكتالوني لم يقتنعوا بأداء اللاعب البلجيكي خلال بعض المباريات التي شارك فيها مع فريقه، ما دفعهم إلى التراجع عن الفكرة.

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- برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

وفقًا لـ صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية ان نادي ​برشلونة​ اختار مهاجم ليجانس ​مارتين برايثوايت ليكون بديلاً للثنائي الهجومي المصاب ​عثمان ديمبيلي​ و​لويس سواريز، وأكملت الصحيفة ان الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة لجهة ضم اللاعب الذي اختاره المدير الفني الاسباني لبرشلونة كيكي سيتين لتعويض غياب ديمبيلي والذي سيكون مهاجم ليجانس ​مارتين برايثوايت​، بعد ان تواجد وكيل اعماله نهار الاثنين في مدينة برشلونة للحديث مع الفريق الكتالوني حول امكانية انتقاله الى الكامب نو.

- ليونيل ميسي يكمل السداسية التاريخية

حصل ليونيل ميسي أسطورة برشلونة على جائزة جديدة وذلك أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية أمس الإثنين، وتوج ليونيل ميسي، بجائزة لوريس العالمية لأفضل رياضي في العالم مناصفة مع لويس هاميلتون، نجم سباقات الفورملا 1، والجائزة التي حصل عليها ميسي لم تكن الأولى في عام 2019 ، حيث حصل قبلها على 5 جوائز على النحو التالي:

لاعب الموسم في الليجا

الحذاء الذهبي

أفضل مُهاجم في أوروبا

جائزة The Best

الكرة الذهبية

جائزة لوريوس لأفضل رياضي