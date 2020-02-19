رياضة | مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول Atlético Madrid & Liverpool بدوري الأبطال

وتُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، Atlético Madrid & Liverpool اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول Atlético Madrid & Liverpool بدوري الأبطال.

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كورة حصري حيث تأهل ليفربول لدور الستة عشر عقب احتلاله صدارة المجموعة الخامسة والتي ضمت كل من "نابولي وسالزبورج وجينك"، بينما تأهل أتلتيكو مدريد عقب احتلاله وصافة المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من "يوفنتوس، وباير ليفركوزن، وسيسكا موسكو"، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف نتيجة إيجابية خارج الديار.

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