رياضة | مانشستر يونايتد يحدد هدفه الرئيسي في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد هدفه الرئيسي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفه الرئيسي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مانشستر يونايتد يضع غريليش على رأس أولوياته

وأكدت شبكة "ذا أثليتك" الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يضع الإنجليزي جاك غريليش جناح نادي أستون فيلا على رأس أولويات الفريق في الصيف القادم.

كما أشارت الشبكة إلى أن أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد يضع أيضا جاك غريليش كهدرف أول له في سوق الانتقالات الصيفية.

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منافسة قوية تنتظر مانشستر يونايتد لضم غريليش

وسيواجه نادي مانشستر يونايتد منافسة قوية لضم غريليش في نهاية الموسم الجاري حيث يوجد العديد من الأندية الكبيرة التي تستهدف ضم اللاعب أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي أستون فيلا لا يمانع في بيع غريليش في نهاية الموسم ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضم اللاعب.

مشاركات جاك غريليش مع نادي أستون فيلا هذا الموسم

وقد شارك جاك غريليش في 28 مباراة حتى الآن مع نادي أستون فيلا خلال هذا الموسم بمخلتف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.