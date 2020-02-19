رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 فبراير: 3 أزمات تضرب تهدد الريال.. نجم الملكي يُقرر الرحيل.. تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة "المدفعجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 فبراير: 3 أزمات تضرب تهدد الريال.. نجم الملكي يُقرر الرحيل.. تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة "المدفعجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 18 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزهاسعي يوفنتوس للتعاقد مع البرازيلي مارسيلو والكولومبي خيمس رودريجيز نجمي الفريق في الصيف المقبل . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الكولومبي خيمس رودريجيز نجم خط وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن رودريجيز عاد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي بعد أن قضى آخر موسمين معاراً في صفوف بايرن ميونخ الألماني لكنه لم يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بسبب كثرة إصاباته وشارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى الآن وسجل هدف وحيد.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا رغبة يوفنتوس في الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم خيمس رودريجيز.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز كان على وشك الرحيل إلى نابولي في الصيف الماضي بطلب من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه يمكن ليوفنتوس أن يتحرك لضم رودريجيز في الصيف، حيث سيتبقى موسم وحيد في تعاقد رودريجيز مع ريال مدريد والذي سينتهي في عام 2021 وسيرغب الملكي في الحصول على مقابل مادي من بيعه بدلاً من رحيله مجاناً.

- صراع فرنسي إيطالي على نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد في الموسم المقبل وذلك بسبب الوضع الحالي الذي يعيشه النجم البرازيلي والإنتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه.

وأكدت صحيفة OK Diario الإسبانية أن باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أبرز المهتمين باللحصول على خدمات مارسيلو في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وجود كريستيانو رونالدو في يوفنتوس قد يكون مفتاح إنتقال مارسيلو إلى السيدة العجوز ولكن باريس سان جيرمان سينافس بشدة على ضم النجم البرازيلي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو البابغ من العمر 31 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2007 وينتهي عقده في 2022 وخاض مع ريال مدريد 502 مباراة وسجل 37 هدفاً وصنع 95 هدف.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في الشهر الماضي أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد تلقى عرضاً جاداً من باريس سان جيرمان للإنضمام إلى صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد برنامج التشرينجيتو الإسباني بأن إدارة باريس سان جيرمان تقدمت بعرض إلى البرازيلي مارسيلو من أجل ضمه إلى حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المُحتمل للظهير الفرنسي لايفين كووزاوا فى يناير الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي مارسيلو أصبح على مقاعد بدلاء ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى إعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي فى الجهة اليسرى في المباريات. وأكد البرنامج الإسباني أن مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف المقبل يحيطه بعض الغموض خاصة وأن النادي سيستعيد ظهيره المغربي أشرف حكيمي المُعار إلى بروسيا دورتموند والذي يستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن مارسيلو دخل دائرة إهتمام عدة أندية إنجليزية للإنضمام لها في الصيف المقبل على الترتيب.

- هل يكون 2020 عام سيئ على نجم ريال مدريد ؟

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن عام 2020 لن يكون عاماً جيداً بالنسبة للبرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد.

وذكرت التقارير العالمية أن النجم البرازيلي لم يشارك في عام 2020 مع ريال مدريد إلا في 226 دقيقة من أصل 1020 دقيقة ممكنة مما يدل على خروجه من خطط زيدان في الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير العالمية أن رودريجو البالغ من العمر 19 عاماً شارك لأول مرة مع الملكي في 25 سبتمبر الماضي أمام أوساسونا وسجل في تلك المباراة هدفاً ومنذ ذلك الحين شارك في 495 دقيقة خلال عام 2019.

وأوضحت التقارير العالمية أن نسبة مشاركة رودريجو خلال العام الماضي مع ريال مدريد بلغت 53.12% ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 22.15% في العام الجديد.

وأكدت التقارير العالمية ان خلال عام 2020 لعب النجم البرازيلي 226 دقيقة فقط في كافة المسابقات ومع عودة هازارد للتشكيل من جديد بعد تعافيه من الإصابة من المتوقع أن يتقلص هذا الرقم أكثر.

وأشارت التقارير العالمية إلى أنه منذ انضمام رودريجو إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، شارك في 18 مباراة في جميع المسابقات تمكن خلالها في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة اثنين آخرين.

ونوهت التقارير العالمية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي مساء السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني.

- أول تعليق من نجم ريال مدريد الجديد بعد انضمامه للملكي

تذكر النجم البرازيلي الشاب جيسوس رينيير فور تقديمه بشكل رسمي كلاعب لريال مدريد أن عائلته التي اضطر للابتعاد عنها في السنوات الماضية من أجل تحقيق حلمه والوصول إلى ريال مدريد.

وقال رينيير في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"في العرض التقديمي، كل ما كنت أعيشه في مرحلة الطفولة قد عبر عن رأيي، لقد أمضيت الكثير من الوقت في ريو وحدي بدون عائلتي وأخوتي، أنا متأكد أن كل شيء كان بفضلهم".

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وعن مقارنته بمواطنه كاكا الذي يعتبر من أفضل النجوم البرازيليين في العقدين الماضيين، قال رينيير :"كاكا واحد من اللاعبين الذين احتذي بهم، لدي خصائص للوصول إلى منطقة الجزاء وإنهاء الهجمة".

وأضاف:"لقد تحدث معي كاكا وأنا أقدر ذلك كثيراً، سوف أبذل قصارى جهدي، يمكنني اللعب في جميع مراكز الهجوم، ليس لدي أي مشاكل في هذا الصدد".

وعن عشقه لريال مدريد، علق رينيير قائلاً :"رأيت مدريد وشاهدت مقاطع فيديو لكريستيانو رونالدو جعلتني سعيداً بانتقالي لهذا النادي، أنا هنا بفضل عائلتي".

واختتم رينيير تصريحاته عن أول اتصال له من ريال مدريد قائلاً:"لقد كانت سعادة لا يمكن وصفها عندما اتصل بي والدي على الهاتف أثناء كأس العالم للأندية، لم أكن أعرف ماذا أفعل، لقد بكيت من الفرحة".

- رينير : سنشكل فريقا جيدا مع ريال مدريد

أكد البرازيلي رينيير جيسوس المنضم حديثاً إلى ريال مدريد من فلامنجو البرازيلي بأنه سيشكل مع زملاؤه فريقاً جيداً.

وقال رينير البالغ من العمر 18 عامًا في المؤتمر الصحفي لتقديمه :"اليوم هو أسعد يوم بالنسبة لي، لقد حققت جزء من حلم طفولتي، أريد أن أكون في تاريخ هذا النادي العريق، هلا مدريد".

وعن وجود مواطنيه رودريجو وفينسيوس في الفريق، علق قائلاً: "إنهم نجوم رائعون، تجمعني علاقة صداقة قوية مع فينسيوس، أنا متأكد من أنني سأحصل على مساعدة كبيرة منهم وأنا مستعد للاستفادة من كافة الفرص المتاحة".

وأضاف:"أريد أن أتدرب مع كل اللاعبين فإن الفريق يضم أفضل اللاعبين في العالم، أنا سعيد بالتواجد معهم وواثق من اننا سنشكل فريقاً جيداً معاً".

وعن توقيعه لريال مدريد، قال ريننير:"عندما وصلتني تلك الأخبار كنت في غاية السعادة، والدي أخبرني واتصل بي ولكني كنت في كأس العالم للأندية مع فلامنجو، لم أكن أعرف حينها ماذا أفعل بدأت في البكاء سأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

وعن زيدان، علق رينيير قائلاً :"لقد كان لاعباً رائعاً، أحاول التعلم الكثير منه إنه شخص عظيم، أنا أريد اتخاذه قدوة".

وعن مركزه المفضل، اختتم رينير تصريحاته قائلا :"أنا ألعب في جميع مراكز الهجوم، ليس لدي أي مشاكل في تلك النقطة، في الوقت الحالي أنا لاعب في ريال مدريد، لم أتحدث مع زيدان حتى الآن ولكني أصبحت في خدمة الفريق".

- قائد ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق

اتخذ واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني قرار بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد نادي ريال مدريد يقرر الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشار البرنامج إلى أن راموس يريد مغادرة نادي ريال مدريد بسبب إقتراب انتهاء عقده مع الفريق وعدم توصله إلى اتفاق مع النادي للتجديد حتى الآن.

وأكد البرنامج أن راموس يريد تجديد عقده لمدة موسمين قادمين مع نادي ريال مدريد ولكن إدارة النادي تريد تجديد العقد لموسم واحد وفقا لسياسة النادي مع اللاعبين الكبار في السن وهو ما يرفضه اللاعب وسيدفعه للرحيل عن النادي الملكي.

- تشيلسي يدخل المنافسة مع ريال مدريد لخطف نجم الدوري الإيطالي

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي المنافسة مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني لخطف واحد من نجوم الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي يريد التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي لاتسيو في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة أن نادي تشيلسي أرسل كشافوا النادي لمراقبة سافيتش الفترة القادمة مع نادي لاتسيو في المباريات وتقييم أداءه.

وذكرت الصحيفة أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي تشيلسي لضم سافيتش حيث يرغب نادي ريال مدريد هو الأخر في ضم اللاعب منذ فترة طويلة لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

وأكدت الصحيفة أيضا أنه من المتوقع أن يدخل العديد من أندية أوروبا في المنافسة على ضم سافيتش في نهاية الموسم الجاري.

- 3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تهدد الأزمات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني قبل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد أزمة الأخطاء الدفاعية أهم ما يؤرق زيدان قبل مباراة مان سيتي خاصة المساحات بين فاران قلب الدفاع وكارفخال الظهير الأيمن للفريق.

كما يخشى زيدان عقدة الفريق على ملعبه في سانتياجو برنابيو في هذا الموسم حيث لعب ريال مدريد 16 مباراة على أرضه فاز بـ 9 وتعادل بـ 6 وخسر واحدة، فيما لعب 17 خارج أرضه وفاز بـ 11 وتعادل 4 وخسر 2.

أما الأزمة الثالثة فهي مدى قدرة زيدان على الدفع بهازارد بشكل أساسي والذي يبدو أن الرقم 7 لم يصل إلى قمة مستواه في النادي الملكي