رياضة | الكشف عن الموقف الأخير من إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن الموقف الأخير من إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموقف النهائي لإقامة مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أعلن من قبل عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري يوم 24 فبراير على ملعب ستاد القاهرة الدولى.

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وأكد محمد فضل عبر تصريحات تليفزيونية عبر قناة On Sport :" أن الاتحاد المصري لكرة القدم حصل على الموافقات الأمنية لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى يوم 24 فبراير".

وأضاف :" ليس هناك أى داعي لتأجيل المباراة. وارجو أن يكون هناك توقف للإشاعات، القمة فى موعدها".

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس وتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.