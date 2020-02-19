رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يقترب من تجديد عقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يقترب من تجديد عقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة القادمة في مفاجأة سارة لكل جماهير النادي.

تير شتيجن يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الألماني مارك أندرية تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة اقترب بشدة من تجديد عقده مع الفريق الفترة القادمة.

يذكر أن عقد تير شتيجن مع نادي برشلونة ينتهي بشكل رسمي في نهاية عام 2022.

التوصل إلى اتفاق بين الطرفين

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وأكدت الصحيفة أن تير شتيجن ونادي برشلونة توصلا إلى اتفاق بالفعل بشأن تجديد عقد الحارس الألماني العملاق ولكن يتبقى فقط وضع بعض اللمسات الأخيرة لينتهي الاتفاق ويتم الإعلان الرسمي عن تجديد العقد.

وكان تير شتيجن صاحب الـ27 عام قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2014 قادما من صفوف نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

مشاركات تير شتيجن مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك مارك أندرية تير شتيجن في 29 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بشكل أساسي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.