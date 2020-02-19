رياضة | تطورات جديدة بشأن بديل ديمبيلي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن بديل ديمبيلي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة داخل نادي برشلونة بشان بديل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق المصاب.

وكان نادي برشلونة قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإسباني لعقد صفقة إستثنائية في الفترة الحالية بعد إصابة ديمبلي القوية في الفخذ وتأكد غيابه لفترة قد تصل إلى 6 أشهر قادمة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف ضم الدنماركي مارتين برايثويت مهاجم نادي ليجانيس الإسباني خلال الفترة القادمة ليكون بديل ديمبلي في الفريق.

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كما أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة بدأ بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية التفاوض مع نادي ليجانيس لضم برايثويت في الفترة الحالية.

وكشف أشرف بن عياد مراسل شبكة "بي إن سبورتس" في برشلونة عن أخر تطورات صفقة مارتين برايثويت وانضمامه لصفوف البارسا.

وقال أشرف بن عياد عبر حسابه الخاص على تويتر متحدثا عن صفقة مارتين: "ساعات حاسمة بخصوص صفقة برايثويت، برشلونة مطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي لأن ليغانيس لن يتفاوض، هدف سيتيين هو الحصول على المهاجم قبل مباراة ايبار".

وقد شارك مارتين برايثوايت في ٢٤ مباراة مع نادي ليجانيس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٦ أهداف وصنع هدفين آخرين.