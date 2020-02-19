اونلاين | نتيجة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد (1) وليفربول (0) بث مباشر MATCH SUMMARY

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عندما تشير عقارب الساعة إلي العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد، وبالنسبة للبلدان والعواصم العربية، تبدأ المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة الدوحة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت موريتانيا، والتاسعة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

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التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

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خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لـ أتلتيكو مدريد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أرياس، سافيتش، خيمينيز، لودي.

خط الوسط: فيتولو، كوكي، توماس، ساؤول.

خط الهجوم: موراتا، كوريرا.

شاهد بث مباشر LIVESTREAM مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد KORA GOAL بث مباشر بطولة أوروبا LIVE:

يمكن متابعة البث التليفزيوني لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تذاع مباراة ليفربول عبر قناة BEIN SPORTS HD بتعليق عربي مميز، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة والتحليل الفني في الوطن العربي.

ويقدم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر COOL KORA لمباريات بطولة أوروبا بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، حيث يمكن متابعة بث مباشر كورة ستار لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد مساء اليوم عبر موقعنا بدون تقطيع.