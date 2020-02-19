هالاند يواصل كتابة التاريخ بــ3 أرقام قياسية جديدة

الأربعاء 19 فبراير 2020

واصل الدولي النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ وهز شباك المنافسين بعد أن زار شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .



ونجح النرويجي في قيادة فريقه الألماني لإقتناص فوز هام قبل موقعة حديقة الأمراء الشهر القادم في الظهور الأول له أوروبياً مع أسود الفيستيفال .

وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن صاحب التسعة عشر عاماً بات أول لاعب في تاريخ بروسيا دورتموند يسجل في الظهور الأول له بالبوندسليجا وكأس ألمانيا والتشامبيونزليج.

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كما وصل هالاند إلى الهدف العاشر له مع دورتموند منذ قدومه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بجانب صناعته لهدف آخر على الرغم من أنه شارك في سبعة لقاءات فقط بجميع المسابقات وهو الأمر الذي لم يفعله أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الألماني .

وأكملت الشبكة أن هالاند نجح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف بين كافة لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى منذ الظهور الأول له في شهر يناير الماضي .

في الوقت الذي قالت فيه شبكة " سكواكا " أن هالاند بات ثاني لاعب تحت 20 عاماً يسجل مع فريقين مختلفين على مدار تاريخ دوري الأبطال بعد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان .

حيث أصبح النجم النرويجي أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل لفريقين مختلفين في موسم واحد ووصل إلى 10 أهداف في دوري الأبطال ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يفعل ذلك في نفس الموسم .

وأخيراً نجح اللاعب في معادلة سجل الهولندي روبيرت ليفاندوفسكي ليتقاسم الثنائي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا .