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شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يقود دورتموند لضرب ثكنات باريس الدفاعية والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني على ضيفه فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
إنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي قبل أن يعود اللاعب النيرويجي المتألق إيرلينج هالاند ويسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 69 قبل أن يدرك البرازيلي نيمار دا سيلفا التعادل لفريق نادي باريس سان جيرمان في الدقيقة 75 لتشتعل المباراة .
ولم يفرح لاعبوا البي إس جي بهدف التعادل أكثر من دقيقتين حتى عاد هالاند وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 محققاً فوز هام قبل موقعة الإياب المقرر لها الشهر المقبل على ملعب حديقة الأمراء .
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