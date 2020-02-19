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ليفربول يسقط أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال

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الأربعاء 19 فبراير 2020

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة .

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وسجل ساؤول لاعب خط وسط اتليتكو مدريد هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، وسيطر فريق ليفربول على أحداث المباراة ولعب أتليتكو على الهجمات المرتدة.

وخرج ساديو ماني في بداية الشوط الثاني من المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، وفضل يورجن كلوب مدرب الفريق عدم المجازفة به من أجل عدم فقدانه في مباراة الإياب.

وتعرض هيندرسون قائد الريدز لإصابة قوية في الدقيقة 80 من الشوط الثاني وشارك بدلا منه جيمس ميلنر.

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