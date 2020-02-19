أهلي جدة يختار بديل بامعوضة المستقيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قرر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة تكليف محمد الحارثي ليعمل كمديراً تنفيذياً للفريق الاول بالنادي لنهاية الموسم الجاري خلفاً للمستقيل أحمد بامعوضة .



ومن المنتظر أن يبدأ الحارثي عمله في النادي إعتباراً من الثلاثاء بعد التوصية التي قام بها المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل .

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وكان بامعوضة قد قام بتقديم إستقالته من نادي أهلي جدة بعد أن أنهى جميع الأمور الخاص به بعد المدة التي قضاها بين أروقة الراقي والتي وصلت إلى سبعة سنوات .

ومر بامعوضة خلال تلك السنوات بعدد من المناصب بداية من منصب مسؤول الإحتراف للفئات السنية قبل أن يعمل مدير إحتراف ووصل إلى المدير التنفيذي لفريق الكرة .

ونجح في أن يكون كلمة السر في الكثير من الصفقات التي قام النادي الاهلي بإبرامها مؤخراً في الوقت الذي يعتبر فيه محمد الحارثي من الأسماء القديمة وجنود الحرس السابقين في النادي وعمل مشرف على قطاع الفئات السنية سابقاً.