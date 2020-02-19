الامارات | «الأبيض الشاب» يستهل كأس العرب بالتعادل مع السنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الشاب» يستهل كأس العرب بالتعادل مع السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل منتخب الشباب من دون أهداف مع نظيره السنغالي، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 سنة، المقامة حاليا في السعودية.

من ناحيته، فاز المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني 4 -صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وأنهى «الأخضر» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب محمد مران في الدقيقة 24، وأضاف حسين العلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 56، ثم عاد مران ليعزز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقة65، واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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ورفع منتخب السعودية رصيده لثلاث نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب ليبيا على نظيره السوداني بهدفين نظيفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المنتخب الليبي هدفيه في الدقيقتين 54 و71، عن طريق الثنائي نورالدين القليب وإسلام الغناي.

السعودية فازت على فلسطين باربعة أهدف من دون رد.