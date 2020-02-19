شكرا لقرائتكم خبر عن كينو يرفض الانضمام إلى بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «إي سبورتيس» البرازيلية أن لاعب الجزيرة، البرازيلي ماركوس كينو، رفض عرضاً للعودة إلى صفوف ناديه السابق بالميراس، خلال فترة الانتقالات الجارية حالياً في البرازيل. وأوضحت، أمس، أن بالميراس تواصل مع اللاعب البرازيلي للانضمام إلى صفوفه، قبل غلق باب القيد، مشيرة إلى أن إدارة النادي ترغب في تعزيز صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس ليبرتادوريس في مارس المقبل. وأشارت إلى أن كينو أبدى رغبته في الاستمرار مع الجزيرة، الذي يلعب في صفوفه معاراً من بيراميدز المصري حتى نهاية الموسم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كينو يرفض الانضمام إلى بالميراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.