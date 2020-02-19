الامارات | المرحلة السادسة لمهرجان الصحة واللياقة في ضيافة استاد هزاع بن زايد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة السادسة لمهرجان الصحة واللياقة في ضيافة استاد هزاع بن زايد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، اليوم، فعاليات المرحلة السادسة من مهرجان المرح للصحة واللياقة، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وتعقد الفعاليات، على مدار يومين، تحت شعار«معاً لمجتمع إماراتي مستدام»، لترسيخ المفاهيم المجتمعية حول الممارسات البيئية التي تفيد المجتمع، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، في تصريح صحافي، إن المركز يحرص على تقديم خدمات صحية وترفيهية ومجتمعية متنوعة للجمهور، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المتخصصة، مبدياً سعادته باستضافة استاد هزاع للمهرجان.

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وأوضح أن المرحلة الخامسة من المهرجان استقطبت نحو 17 ألف مشارك، وطلبة من 45 مدرسة حكومية، كما تم تنظيم فعاليات للمشي في تسعة مواقع ترفيهية بمختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن المهرجان الذي يستمر حتى 20 الجاري.

وأشار مبارك سعيد الشامسي إلى أن المهرجان شهد عدداً من الأنشطة الرياضية المصاحبة، ومنها الجوجيتسو وكرة السلة والطائرة تحت إشراف نخبة من المتخصصين.



المرحلة الخامسة للمهرجان استقطبت 17 ألف مشارك وطلبة من 45 مدرسة حكومية.

الحدث شهد، في فترة سابقة، تنظيم أنشطة رياضية مصاحبة، منها الجوجيتسو والسلة والطائرة.