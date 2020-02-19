الامارات | توتنهام يخشى من «المجهول» أمام لايبزيغ في «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يخشى من «المجهول» أمام لايبزيغ في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل لايبزيغ الألماني اختباره القاري الأول أمام نادٍ إنجليزي، عندما يحل ضيفاً على توتنهام الوصيف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم، بينما يسعى أتالانتا الإيطالي لمتابعة مغامرة المشاركة الأولى عندما يستضيف فالنسيا الإسباني.

ويستضيف ملعب «توتنهام هوتسبور» في لندن المباراة الأولى في أوروبا للايبزيغ ضد نادٍ إنجليزي. وهي المشاركة الثانية للفريق الألماني في المسابقة، ويخوض الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد خروجه من دور المجموعات في الموسم ما قبل الماضي. ويعتبر لايبزيغ فريقاً مجهولاً بالنسبة لتوتنهام، كونه ليس البايرن أو دورتموند، وهو ما قد يفرض صعوبة على مدرب الفريق الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، للتعامل معه.

وبلغ توتنهام ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة الثانية، خلف بايرن ميونيخ الألماني، بينما تصدر لايبزيغ السابعة أمام ليون الفرنسي.

وبلغ «سبيرز» المباراة النهائية الموسم الماضي، بقيادة مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول.

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ورغم الخبرة القارية التي يتمتع بها النادي الإنجليزي، لاسيما مدربه الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو، المتوج باللقب مرتين (مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان الإيطالي 2010)، لا يتوقع أن يكون لايبزيغ لقمة سائغة، إذ يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، أتاحت له احتلال المركز الثاني في البوندسليغا، بفارق نقطة يتيمة عن بايرن المتصدر.

ويسعى لايبزيغ، الذي تأسس عام 2009، إلى لقب أول في البوندسليغا.

وبعد إقالة بوكيتينو في نوفمبر الماضي، نجح مورينيو في تحسين نتائج النادي اللندني صاحب المركز الخامس في الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وفي جانب آخر، يعيش أتالانتا الحلم في المسابقة القارية الأهم بعدما حل ثالثاً في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبلغ الأدوار الإقصائية من المشاركة الأولى بعدما حل وصيفاً لمانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الثالثة. من جهته، تصدر فالنسيا المجموعة الثامنة أمام تشلسي، ولم يعرف أتالانتا الخسارة في آخر 4 مباريات في «سيري أ»، ففاز بثلاث منها، آخرها أمام روما (2-1) الأحد في المرحلة الـ24، وهو يحتل حالياً المركز الرابع بفارق ست نقاط أمام قطب العاصمة.