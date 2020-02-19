الامارات | «ترايثلون جيه إل إل» تختتم جولتها الثانية في الإمارات بمشاركة 300 رياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايثلون جيه إل إل» تختتم جولتها الثانية في الإمارات بمشاركة 300 رياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات الجولة الثانية من سلسلة سباقات ترايثلون جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ملاعب فنادق ومنتجعات جبل علي، والتي حظيت بمشاركة ما يزيد على 300 رياضي في الجولتين الافتتاحيتين من كل الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

وقال بيان صحافي: «انطلقت سلسلة السباقات الثلاثية المليئة بالمغامرات لهذا العام بالسباحة من منطقة الشاطئ داخل المنتجع، لينتقل بعدها المتسابقون لمرحلة سباق الدراجات الهوائية على ملاعب المنتجع، ثم الركض على مضمار بطول 2.5 كم يطل على مرسى المنتجع».

وتقام الجولة الختامية في يوم 21 مارس.

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وجاء في البيان: «يتميز موسم بطولة لهذا العام بإضافة فئات مخصصة للمواطنين الإماراتيين، التي يتم تقديمها بالتعاون مع جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، ما يسهم في زيادة جاذبية هذه السلسلة من السباقات».

وضمت سلسلة السباقات عدداً من الفئات، أشهرها سباق «سوبر سبرينت» المؤلف من السباحة لمسافة 375 متراً، وركوب الدراجة لمسافة 10 كم، والركض لمسافة 2.5 كم، وهو سباق مخصص للمبتدئين الراغبين في الانضمام إلى رياضة الترايثلون، وهناك أيضاً سباق «سبرينت ديستانس»، وهو سباق أصعب قليلاً، حيث يتعين على المشاركين السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجة لمسافة 20 كم، والركض لمسافة خمسة كم.

كما تنظم البطولة فئة خاصة بالشركات، بالتعاون مع شركة «ريس مي»، حيث يمكن للشركات تشكيل فرق، والمنافسة على شكل مجموعات، وتشارك شركة جيه إل إل في المنافسات الافتتاحية لهذه الفئة.