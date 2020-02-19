الامارات | لاعب العين يخضع لجراحة للتعافي من إصابة امتدت 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين يخضع لجراحة للتعافي من إصابة امتدت 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، أحمد فاهم، أنه خضع لعملية جراحية، الخميس الماضي، ستكون الأخيرة في إطار التعافي من الإصابة التي أبعدته عن مشواره مع الفريق منذ ثلاث سنوات، حينما تعرض لكسر في عظمة أسفل العين اليمنى، خلال مباراة العين أمام الوحدة في مايو 2017، ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي للرديف، وهو ما استدعى سفره إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء عملية جراحية.

وقال فاهم، الذي هو خارج قائمة الفريق في الوقت الحالي لـ«الإمارات اليوم» إنه توجه الأسبوع الماضي إلى مدينة برشلونة مجدداً، وخضع يوم الخميس للعملية الجراحية الأخيرة له، بعد أن نصحه الأطباء بإجراء جراحة جديدة حتى يتعافى بشكل كامل من حجم الإصابة التي تسببت في توقف مشواره مع «الزعيم» بصورة مؤقتة.