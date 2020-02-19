شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين يخضع لجراحة للتعافي من إصابة امتدت 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، أحمد فاهم، أنه خضع لعملية جراحية، الخميس الماضي، ستكون الأخيرة في إطار التعافي من الإصابة التي أبعدته عن مشواره مع الفريق منذ ثلاث سنوات، حينما تعرض لكسر في عظمة أسفل العين اليمنى، خلال مباراة العين أمام الوحدة في مايو 2017، ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي للرديف، وهو ما استدعى سفره إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء عملية جراحية.
وقال فاهم، الذي هو خارج قائمة الفريق في الوقت الحالي لـ«الإمارات اليوم» إنه توجه الأسبوع الماضي إلى مدينة برشلونة مجدداً، وخضع يوم الخميس للعملية الجراحية الأخيرة له، بعد أن نصحه الأطباء بإجراء جراحة جديدة حتى يتعافى بشكل كامل من حجم الإصابة التي تسببت في توقف مشواره مع «الزعيم» بصورة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لاعب العين يخضع لجراحة للتعافي من إصابة امتدت 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.