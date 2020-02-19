الامارات | خيمينيز: فزنا على الشرطة في ظروف صعبة.. وغياب الإصابات مكسبنا الأكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن خيمينيز: فزنا على الشرطة في ظروف صعبة.. وغياب الإصابات مكسبنا الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطا الوحدة خطوة واسعة نحو بلوغ الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الذي عاد به من مدينة أربيل العراقية، على حساب الشرطة، أول من أمس، بهدف دون رد، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، متقاسماً صدارة المجموعة الأولى مع الأهلي السعودي.

وبات العنابي في طريقه لتكرار نجاحاته التي حققها أعوام 2004 و2007 و2019، حينما تخطى مرحلة دوري المجموعات من أصل 10 مرات شارك فيها بالبطولة القارية.

ويدين أصحاب السعادة بهذا الانتصار إلى حارس المرمى، محمد الشامسي، الذي لعب دور البطولة بتصديه للعديد من الكرات التي هددت مرماه خصوصاً في الشوط الثاني، فاستحق أن ينال جائزة رجل المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي.

وأثبت المدافع، فارس جمعة، أنه أحد أهم صفقات الوحدة في 2020، إذ نجح بخبرة كبيرة في قيادة دفاع العنابي لإيقاف خطورة الفريق العراقي، خصوصاً نجمه، سعد عبدالأمير، الذي تحرك كثيراً وشكل خطورة، خصوصاً في الشوط الثاني.

ويُحسب للوحدة، بعيداً عن النتيجة، تخطيه الصعوبات والعوائق التي تعرض لها خلال المباراة، وأبرزها سوء أرضية ملعب فرانسو حريري، التي غمرتها المياه، ما حال دون إجادة العنابي للتمرير الأرضي، واعتماده في أغلب الأوقات على الكرات الطولية، إضافة إلى حالة الطقس البارد التي لم يعتد عليها اللاعبون.

وغمرت الفرحة مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، عقب المباراة، إذ عبر في المؤتمر الصحافي عن سعادته بالنتيجة التي انتهى بها اللقاء.

وقال: «خرجنا بنتيجة إيجابية كنا نطمح إليها، سعادتي الأكبر أننا فزنا في ظروف صعبة، خصوصاً أرضية الملعب لم تساعد الفريقين على تقديم أفضل ما لديهما».

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وأضاف: «كنا نعلم مسبقاً أننا سنخوض المباراة في ظروف صعبة، سواء من حيث حالة الطقس أو مستوى الفريق المنافس، الذي يضم عناصر جيدة تلعب بحماس كبير بدعم من جماهيرها، لكننا عرفنا كيف نُسيّر المواجهة، والفضل في ذلك يعود للحارس محمد الشامسي، والدفاع الذي أبلى بصورة جيدة».

وأوضح: «كان مهماً لنا ألا نستقبل أي أهداف حتى لا تكون مهمتنا صعبة في لقاء العودة، وأيضاً كان مهماً ألا نخرج بأي إصابات للاعبين الذين نعتمد عليهم في المباريات، وكنا محظوظين في كل ما خرجنا به من مكاسب في اللقاء».

وأثنى خيمينيز على مواصلة إسماعيل مطر قيادته الناجحة للفريق في دوري أبطال آسيا، قائلاً: «مطر لاعب مهم بالنسبة لي وللفريق، هو يؤدي أدواره بشكل مثالي، ووجوده في أرضية الملعب يُمثل دعماً وثقة كبيرين للاعبين».

وكانت بعثة الوحدة قد عادت، أمس، إلى العاصمة أبو ظبي، إذ حصل اللاعبون على راحة سلبية، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات غداً.

مبوكو: هدف الشرطة سيبقى في الذاكرة

قال لاعب الوحدة، الكونغولي، خوسي مبوكو، إن فريقه قدم أداءً مثالياً، على حد وصفه، واستحق الخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف: «ربما أنا أسعد لاعب في الفريق بهذا الانتصار، لأنني سجلت أول أهدافي في دوري أبطال آسيا، سيبقى هذا الهدف في ذاكرتي كثيراً، أود أن أشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني، لقد عملنا جميعاً بروح جماعية عكستها النتيجة».

وتابع: «مازال أمامنا عمل كبير لنضمن تخطى دوري المجموعات، قطعنا خطوة جيدة أمام الشرطة، ولدينا مباريات أخرى صعبة».