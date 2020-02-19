الامارات | ثانية جولات «دبي جونيور ريغاتا» تنطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن ثانية جولات «دبي جونيور ريغاتا» تنطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للناشئين والصغار (بنين وبنات)، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وقال بيان صحافي: «تقام الفعاليات في شاطئ جميرا، بالتعاون مع نادي دبي للزوارق الشراعية (دوسك)، بمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية الرياضية البحرية بالدولة، والأكاديميات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، التي تحرص دائماً على صقل مهارات منتسبيها بتوفير أجواء التنافس والاحتكاك مع مدارس أخرى متخصصة».

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ومن المنتظر أن يتنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب أربع فئات مختلفة، هي ليزر 4.7 ناشئين، وليزر 4.7 ناشئات، وأوبتمست صغار (ذكور)، وأوبتمست (إناث)، حيث من المتوقع أن تجري خمسة أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية لكل فئة، بإشراف اللجنة الفنية المختصة، تقام بعدها مراسم تتويج الأبطال والبطلات في كل فئة.

وكانت منافسات الجولة الأولى التي جرت بداية الشهر الجاري قد شهدت مشاركة أبطال وبطلات أندية أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي دبي للزوارق الشراعية الحديثة، وشهدت فوز سيف الزعابي من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في منافسات اوبتمست ذكور بالمركز الأول، فيما توجت اليونانية نادين تيركونيس من نادي دبي بطلة الإناث.