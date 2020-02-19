الامارات | المغرب يستهل كأس إفريقيا للمحليين أمام توغو

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستهل كأس إفريقيا للمحليين أمام توغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المغرب حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (شان)، التي تستضيفها الكاميرون في أبريل، بمواجهة الوافدة الجديدة توغو، بحسب القرعة التي سحبت أول من أمس في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبلغ المنتخب التوغولي البطولة للمرة الأولى بتغلبه في الجولة الأخيرة من التصفيات على نيجيريا، التي خسرت نهائي 2018 أمام المغرب المضيف برباعية نظيفة. وكان هذا اللقب القاري الأول للمنتخب المغربي منذ تتويجه بلقبه الوحيد حتى الآن بكأس إفريقيا عام 1976. وسيكون المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة، مع رواندا وأوغندا.

أما ليبيا بطلة عام 2014، فحلت في الثانية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية المتوجة باللقب مرتين (النسخة الأولى 2009 و2016)، مع الكونغو برازافيل والنيجر.

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والمضيفة الكاميرون التي تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021، فتخوض المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، ضمن مجموعة أولى تضم مالي وبوركينا فاسو.

وتقام النسخة الخامسة من «شان 2020» في ثلاث مدن كاميرونية بين الرابع من أبريل المقبل و25 منه.

وفي ظل تقارير عن احتمال مواجهة الاتحاد الإفريقي السيناريو ذاته هذا العام، أكد وزير الرياضة الكاميروني نرسيس مويلي كومبي أن بلاده ستكون المضيفة، موضحاً «هذا يقين».

• المغرب هو حامل لقب البطولة التي تنطلق في أبريل المقبل.