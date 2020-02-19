الامارات | سيطرة أوروبية على نتائج اليوم الأول لـ «دولية فزاع للقوس والسهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة أوروبية على نتائج اليوم الأول لـ «دولية فزاع للقوس والسهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الرياضيون الأوروبيون نتائج بارزة في اليوم الأول لمنافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 113 رياضياً من 24 دولة.

وشهدت التصفيات في الفترة الصباحية تفوقاً أوروبياً، وفي تصفيات القوس المنحني الأولمبي المفتوحة للرجال، سجل الروسي أنطون زايبيف 629 نقطة، وجاء الياباني توموهيرو أوياما ثانياً برصيد 620 نقطة، والبلجيكي إيوجين باترو ثالثاً برصيد 618 نقطة.

وفي القوس المنحني الأولمبي المفتوحة للسيدات، تصدرت الإيطالية إليسابيتا مينو الترتيب برصيد 619 نقطة، وجاءت في المركز الثاني اليابانية شيكا برصيد 602 نقطة، والتركية نور إروجلو برصيد 598 نقطة.

أما في تصفيات المزدوج للمنحني والمركب سيدات، فجاءت في المركز الأول التشيكية ساركا موسيلوفا برصيد 637 نقطة، والبريطانية فيكتوريا روماري في المركز الثاني برصيد 629 نقطة، والإيطالية آسيا بيلزاري ثالثة برصيد 618 نقطة.

وعلى صعيد القوس المنحني للفرق الرجال، تصدرت تركيا الترتيب برصيد 1781 نقطة، وجاءت منغوليا ثانياً بـ1739 نقطة، وإيطاليا بالمركز الثالث برصيد 1643 نقطة.

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وفي القوس المنحني لفرق السيدات، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1712 نقطة، وجاء تركيا ثانية برصيد 1670، بوصفهما الفريقين الوحيدين اللذين شاركا في الفترة الصباحية.

أما في القوس المنحني المختلط للفرق، فتصدرت اليابان الترتيب برصيد 1222 نقطة، وجاءت تركيا ثانية برصيد 1215 نقطة، وإيطاليا ثالثة بـ1191 نقطة.

وقال بيان صحافي: «عقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني للمشاركين، بحضور مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، الذي رحب بالمشاركين، وأكد تسخير كل الإمكانات لإقامة البرنامج للمنافسات بأدق التفاصيل، ووفق المواعيد المحددة من أجل ضمان السلاسة في الإجراءات، وجعل الرياضيين يركزون على المنافسات الرياضية، مع توفير أفضل الخدمات اللوجيستية للتنقل بين مقر الإقامة وموقع المنافسات في نادي دبي لأصحاب الهمم».

وأضاف البيان: «شهدت البطولة إقامة اجتماعات على هامش الحدث بين رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني بالرقاد، مع ممثلي الاتحاد الدولي لبحث كل الترتيبات وسبل التعاون، خصوصاً مع ترقب إقامة بطولة العالم للقوس والسهم في دبي العام المقبل».

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دولة تشارك في النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم.