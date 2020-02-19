الامارات | مدرب تشلسي يلوم التحكيم في الهزيمة أمام مان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشلسي يلوم التحكيم في الهزيمة أمام مان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق تشلسي، فرانك لامبارد، أن الصافرة أسهمت بشكل كبير في خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-صفر، أول من أمس، في الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز. وقال إن مدافع مان يونايتد هاري مغواير، الذي سجل الهدف الثاني، كان يستحق الطرد في لقطة قبلها. وخطف حكم الفيديو المساعد الأضواء عندما نجا مغواير من عقوبة ركل ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي في الشوط الأول، وقبل أن يسجل قائد يونايتد هدف ضمان الانتصار بضربة رأس في الدقيقة 66. وقال لامبارد للصحافيين «مغواير كان يستحق الطرد. هذا واضح، وكان ذلك سيغير سير المباراة بكل تأكيد». وأضاف «مثل هذه القرارات تكون حاسمة. هذا جزء مهم من الدور الذي يجب أن يلعبه حكم الفيديو المساعد، وهو متابعة اللقطة مرة أخرى من زوايا مختلفة. لا أعرف لماذا لا ينظر الحكام إلى الشاشة. يجب استخدامها».

وألغى حكم الفيديو هدفين لتشيلسي أيضاً، وكان الأول بسبب وجود خطأ من سيزار أزبيليكويتا ضد براندون وليامز، قبل أن يسجل كيرت زوما بضربة رأس، مستفيداً من ركلة ركنية، والآخر بسبب وجود أوليفييه جيرو في موقف تسلل بقدمه، قبل أن يسجل بضربة رأس.