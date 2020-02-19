شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. أتلتيكو مدريد يفوز على ليفربول بهدف نظيف في ذهاب ثمن النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على ضيفه ليفربول، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في ذهاب دور الـ 16 «ثمن النهائي» من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف الأتلتي اللاعب ساؤول نيجويز في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول والمباراة، بعد متابعة من ركنية أخطأ فابينيو في تشتيتها ليسكنها ساؤول شباك الريدز.

ومن المنتظر أن تلعب مباراة العودة يوم 11 مارس، على ملعب أنفيلد لحسم الفريق المتأهل لدور قبل النهائي من البطولة.