بروسيا يفوز على باريس سان جيرمان بهدفين في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
فاز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز "هولاند"، الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 69 عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها رافائيل جوريرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع باريس ووصلت إلى هولاند فصوب كرة قوية سكنت يسار المرمى.
وسرعان ما تعادل الفريق الباريسي عن طريق نيمار فى الدقيقة 76 بعد مراوغات رائعة من كيليان مبابي ودخول إلى منطقة جزاء دورتموند من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار بتسديدة سكنت المرمى.
ولم ينتظر بروسيا دورتموند سوى دقيقة واحد ليتقدم من جديد بعد إحراز هولاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني بعد تسديدة صاروخية من من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين نافاس.
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