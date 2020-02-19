شكرا لقرائتكم حسام غالي: مباراة السوبر خارج التوقعات .. والاكثر هدوءاً سيتوج بالكاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالي قائد الأهلي السابق، أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات ، مشيراً إلي أن الفريق الأكثر هدوءاً سيتوج بالكأس .

قال حسام غالي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي: "أن مباريات البطولات تلعب على تفاصيل صغيرة"، مضيفاً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لن يقوم بتغيرات في التشكيل المعتاد عليه .

وأكد قائد الأهلي السابق، أن الفريق الذي سيستغل أنصاف الفرص هو الذي سيفوز بالمباراة ويتوج بالسوبر المحلي .

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

Advertisements

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.