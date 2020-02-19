شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: السوبر المصري سينتهي بضربات الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك ستنتهي بضربات الجزاء، نظراً لصعوبة المواجهة وحالة الفريقين خلال الفترة الأخيرة .
وأضاف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية، أن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقيي رفع الروح المعنوية للفريق الأبيض خلال تلك المباراة لتحقيق بطولتين كُبار هذا الموسم ، مشيراً إلى أن الأهلي يؤدي مباريات قوية ويمتلك حلول كثيرة لتحقيق تلك البطولة .
وأكمل لاعب الأهلي السابق أتوقع إنتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين والذهاب لضربات الترجيح لمعرفة من هو بطل السوبر .
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري، التي ستنطلق في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.
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