شكرا لقرائتكم السوبر المصري.. أحمد فتحي: اللقاء مُثير وقوي والفريقين يسيران بخُطى جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد فتحي لاعب الأهلي أن الظروف المُحيطة بمباراة السوبر المرتقبة تُزيد من قوة وأهمية اللقاء ، موضحاً ان التتويج هدف كل فريق كما أن كل فريق يملك أسلحة الحسم في المباراة التي ستقام بعد غد بأبوظبي، ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء بعد غد ، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في ابوظبي بالسوبر المصري.

وأوضح أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية: دائماً ما تكون مباريات السوبر صعبة واللعب أمام الزمالك في السوبر صعب كذلك ويجعل اللقاء مُثير وقوي أمام الفريقين خاصة وأن كل فريق يسير بخُطى جيدة محلياً وأفريقياً.

أضاف: القلق موجود بالطبع قبل مثل هذه المباريات ..وهذا أمر طبيعي لأنه يجعل اللاعبين يشعرون بأهمية المباراة والمسئولية الواقعة عليهم ، موضحاً أن الفريق الذي سيكون أكثر هدوءاً ويتحكم في "ريتم" المباراة سيحصد اللقب.

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وطالب الجوكر أحمد فتحي جماهير الأهلي بمساندة الفريق في اللقاء المرتقب ، موضحاً أن جميع لاعبي الأهلي لديهم تركيز وإصرار على حم اللقب لإسعاد الجماهير .

وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

فيما تضم قائمة الأهلى ، كلاً من : "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".