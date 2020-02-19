شكرا لقرائتكم إينو: شجعت الزمالك أمام الترجي لكن اتمنى فوز الأهلي في السوبر المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز اينو، نجم الأهلي والزمالك سابقا، أنه كان يساند نادي الزمالك خلال لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وتابع اينو خلال استضافته في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك راجع من بطولة وعنده روح كبيرة وقادر على الفوز ويمتلك لاعبين كبار من الناحية الفنية في جميع المراكز"

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وأوضح: "مصطفى محمد مهاجم كويس جدا وبيهد المدافعين وأوباما خطير وبن شرقي"

وأتم: "اتمنى فوز الأهلي فهو يمتلك فريق كبير للغاية"