شكرا لقرائتكم إينو: شجعت الزمالك أمام الترجي لكن اتمنى فوز الأهلي في السوبر المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد معتز اينو، نجم الأهلي والزمالك سابقا، أنه كان يساند نادي الزمالك خلال لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.
وتابع اينو خلال استضافته في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك راجع من بطولة وعنده روح كبيرة وقادر على الفوز ويمتلك لاعبين كبار من الناحية الفنية في جميع المراكز"
وأوضح: "مصطفى محمد مهاجم كويس جدا وبيهد المدافعين وأوباما خطير وبن شرقي"
وأتم: "اتمنى فوز الأهلي فهو يمتلك فريق كبير للغاية"
كانت هذه تفاصيل خبر إينو: شجعت الزمالك أمام الترجي لكن اتمنى فوز الأهلي في السوبر المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.