شكرا لقرائتكم ملائكة: خالفت تعليمات المدرب.. فدخلت التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اعترف مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي أنه خالف تعليمات مدربه البرازيلي تشاموسكا عندما تقدم في ركلة ركنية سجل منها هدفاً تاريخياً في تعادل الفريقين 2-2 في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال ملائكة لـ"في المرمى": رفض المدرب تشاموسكا أن أغادر المرمى لكنني تقدمت للركنية وسجلت هدفاً لا يمكن نسيانه لأنه جاء من كرة متحركة وكنت أتمنى منذ وقت طويل أن أفعل ذلك.
وزاد: الهدف الأساسي لحارس المرمى حماية مرماه، وحقيقة تصديت للكثير من الكرات في تلك المباراة، لكن لم يتم الحديث عنها بقدر الهدف الذي أحرزته.
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