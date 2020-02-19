كاسياس يعتزل كرة القدم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الحارس الإسباني الاسطورة إيكر كاسياس اعتزال كرة القدم والتركيز على الترشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده.
وكشف جورجي نونو رئيس نادي بورتو البرتغالي، الذي يلعب كاسياس بين صفوفه، في تصريحات للصحافة المحلية يوم الثلاثاء أن الحارس المخضرم أبلغه بقرار اعتزال كرة القدم.
ولم يشارك كاسياس في أي مباراة منذ تعرضه لأزمة قلبية في مايو 2019.
وقال نونو :قبل اطلاق حملة ترشحه، صمم إيكر كاسياس على القدوم لرؤيتي في بورتو لإبلاغي بقرار اعتزال كرة القدم.
وأعلن كاسياس "38 عاما" القائد السابق للمنتخب الإسباني والحارس الاسطوري لريال مدريد، عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة الإسباني في وقت لاحق من العام الحالي.
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