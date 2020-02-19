تألق أوروبي في انطلاقة دولية فزاع للقوس والسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الأوروبيون نتائج بارزة في انطلاقة اليوم الأول لمنافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 24 دولة.

وشهدت التصفيات تفوقاً أوروبياً في الفترة الصباحية، وفي تصفيات القوس المنحني الأولمبي المفتوحة للرجال، حصد الروسي أنطون زايبيف الصدارة برصيد 629 نقطة.

وفي بطولة القوس المنحني الأولمبي المفتوحة للسيدات، تصدرت الإيطالية إليسابيتا مينو الترتيب برصيد 619 نقطة، وجاءت في المركز الثاني اليابانية شيكا، والتركية نور إروجلو.

أما في تصفيات المزدوج للمنحني والمركب سيدات، فجاءت في المركز الأول التشيكية ساركا موسيلوفا برصيد 637 نقطة، والبريطانية فيكتوريا روماري في المركز الثاني، والإيطالية آسيا بيلزاري ثالثة

وعلى صعيد القوس المنحني لفرق الرجال، تصدرت تركيا الترتيب برصيد 1781 نقطة، وجاءت منغوليا ثانياً، وإيطاليا بالمركز الثالث، وفي القوس المنحني لفرق السيدات، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1712 نقطة، وجاءت تركيا ثانية، بوصفهما الفريقين الوحيدين اللذين شاركا في الفترة الصباحية، أما في القوس المنحني المختلط للفرق، تصدرت اليابان الترتيب برصيد 1222 نقطة، وجاءت تركيا ثانية، وإيطاليا ثالثة.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني للمشاركين وسط أجواء إيجابية، وبحضور ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، الذي رحب بالمشاركين وأكد تسخير الإمكانيات كافة لإقامة البرنامج للمنافسات بأدق التفاصيل ووفق المواعيد المحددة من أجل ضمان السلاسة في الإجراءات.وشهدت البطولة إقامة اجتماعات بين ثاني بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، مع ممثلي الاتحاد الدولي لبحث كافة الترتيبات وسبل التعاون، خصوصاً مع ترقب إقامة بطولة العالم للقوس والسهم في دبي في العام المقبل.