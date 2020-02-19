مخزن أقوال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب
تاريخ النشر: 19/02/2020
حسان العبيدلي
يا كوتش تشكي ضيقة الحال يا هل ترى غيرك وش يقول؟!
يا كوتش تشكي ضيقة الحال يا هل ترى غيرك وش يقول؟!
تملك بدايل.. دعم واموال معْ صف ثاني وعِدّة حْلول
مرماك صاير مخزن اقوال وهب قادر تْسجّل ولا قول!!
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