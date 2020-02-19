بنتشيش تودع تنس دبي من الدور الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت النسخة 20 لبطولة سوق دبي لتنس السيدات، مفاجآتها المدوية، حيث ودعت السويسرية بليندا بنتشيش حاملة اللقب «2019» والمصنفة الرابعة عالمياً منافسات البطولة من دورها الأول، عقب خسارتها أمس أمام الروسية أناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 31 على العالم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-1 و1-6 و1-6) ضمن مباريات اليوم الثاني من هذا الدور.

واحتاجت الروسية بافيشنكوفا إلى 92 دقيقة للفوز على السويسرية ووضع حدٍ لطموحاتها في الدفاع عن لقب نسخة العام الماضي.

وسجلت الأمريكية جينفر براندي المصنفة 52 عالمياً، أكبر مفاجآت الدور الأول بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالمياً وبطلة تنس دبي لنسختي 2017 و2018 بمجموعين دون رد بواقع (6-2 و6-1)، واحتاجت برادي إلى 61 دقيقة فقط لإنهاء حلم الأوكرانية في حصد لقب ثالث لها بالبطولة، وتلتقي اللاعبة الأمريكية اليوم في أولى مواجهات الدور ال16 للبطولة نظيرتها التشيكية ماركيتا فوندرسوفا المصنفة 17 عالمياً.