باختاكور يؤكد قوته في طشقند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد نادي باختاكور الأوزبكي الفوز الثاني على التوالي في ملعبه بعدما تغلب على ضيفه شهر خودرو الإيراني 3-صفر يوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل إيغور سيرغييف (56 و59) وسيرزود عظموف (87) أهداف الفوز لصالح باختاكور.

وتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الهلال، في حين بقي رصيد شباب الأهلي وشهر خودرو خالياً من النقاط.

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وبعد شوط أول سلبي،افتتح الفريق الأوزبكي التسجيل في الدقيقة 56 عندما تجاوز جلال الدين مشاريبوف مدافعين ومرر إلى سيرغييف ليسدد دون مضايقة في الشباك.

وعاد مشاريبوف ليصنع الهدف الثاني بعدما أرسل تمريرة بينية متقنة إلى دوستونبيك حمداموف الذي مرر إلى سيرغييف ليضع الكرة في الشباك الخالية (59).

وحسم أصحاب الأرض النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عندما نفذ مشاريبوف ركلة ركنية وصلت على القائم القريب إلى سيرزود عظموف ليحولها برأسه داخل المرمى (87).