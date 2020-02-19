ميسي: دبي تستعرض في أكتوبر نبوغ الإنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي عشرة طلاب من مدارس في أنحاء دولة الإمارات بفرصة متميزة للقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وسفير إكسبو 2020 دبي، في قلب موقع الحدث الدولي ودرته ساحة الوصل.

وجاء اختيار الطلاب العشرة عشوائياً عبر قرعة أجراها برنامج إكسبو للمدارس، وأتيحت لهم فرصة مقابلة نجم برشلونة برفقة معلميهم في أيقونة دبي المعمارية الجديدة ساحة الوصل، التي ستكون القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي عند انطلاق الحدث الدولي في 20 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

وزار ميسي، موقع الحدث الأروع في العالم وأكبر محفل لاستعراض إبداعات البشرية وإنجازاتها. وخلال زيارته اصطحب ميسي الطلاب في جولة في ساحة الوصل، حيث التقط صوراً معهم ووقّع لهم على هدايا تذكارية شملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم. وانضمت للجولة شخصيتا إكسبو 2020 دبي، راشد ولطيفة.

وقال ميسي «سعدت كثيراً بهذه الفرصة التي سمحت لي بقضاء وقت مع هؤلاء الطلاب، الذين سيخرج من جيلهم نجوم المستقبل في عالم الرياضة وفي الكثير من مجالات الحياة لبناء مستقبل عامر بالتفاؤل، يقوده الابتكار والاستدامة والتعاون بين العالم على النحو الذي سيكون عليه إكسبو 2020 دبي». وتابع «وإنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع إكسبو 2020 دبي، أترقب مثل جميع الناس بكل شوق انطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر، لكي أرى بنفسي الابتكارات الكثيرة، والاستعراضات الحيّة، والفنون والثقافة، من أكثر من 190 بلداً في الحدث الأروع في العالم والمحفل الأكبر لاستعراض نبوغ الإنسانية ومنجزاتها».

وسيعمل برنامج إكسبو للمدارس، على تنظيم ملايين الرحلات المدرسية لطلاب مدارس الإمارات لحضور أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث في العالم العربي، عندما يفتح أبوابه للزوار في 20 أكتوبر 2020 ولمدة ستة أشهر.

يذكر أن الطلبة الذين التقوا ميسي من: مدرسة راشد بن سعيد، مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة الجاحظ، مدرسة السعادة، المدرسة الأسترالية الدولية.