«الشارقة التعليمية» بطلة مؤسسات الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت منطقة الشارقة التعليمية بلقب النسخة الثامنة من بطولة الشطرنج للمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وشهدت مشاركة 53 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دائرة ومؤسسة حكومية.

شهد حفل الختام وتكريم اللاعبين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وخليفة بن هدة السويدي المدير المالي لنادي موظفي حكومة الشارقة وأسامة يوسف الدوخي رئيس اللجنة الإعلامية بنادي موظفي حكومة الشارقة وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد رئيس لجنة نشر اللعبة في إمارة الشارقة.

واستطاع مصطفى محمود بشير من منطقة الشارقة التعليمية الفوز بلقب البطولة، وحل في المركز الثاني عثمان إبراهيم سالم من موظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحل في المركز الثالث عبدالفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة، وجاء بالمركز الرابع حمزة هشام يوسف من موظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وفي المركز الخامس محمد خلف عبدالغني من موظفي بلدية مدينة الشارقة، كما تم تكريم اللاعبة هند راشد الشامسي من موظفي دائرة المالية المركزية والتي حصلت على أفضل لاعبة في البطولة واللاعبة مي ساحوه من نفس الدائرة واللاعبة هند محمد سالم من شرطة الشارقة.

وأشاد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة الذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مثمناً النجاحات الكبيرة التي حققها النادي في جذب موظفي الشارقة للمشاركة في مختلف الفعاليات وزيادة التواصل والتقارب بين الموظفين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تهدف إلى خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه والحد قدر الإمكان من ضغوط العمل وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل فيما بينهم في ظل تنافس رياضي شريف من أجل تطوير مهارات الموظفين وإكسابهم لياقة بدنية وفكرية ما يعود على حياتهم الاجتماعية والثقافية بالنفع والفائدة.