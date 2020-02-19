راشد بن حميد يستقبل رئيس الجامعة الملكية المغربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم بقصره في عجمان فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوفد المرافق له، وتناول الطرفان آلية تعزيز التعاون والشراكة بين الإمارات والمغرب في مجال كرة القدم، على المستويات كافة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأكاديميات والمعسكرات.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالكرة المغربية والمستوى المتطور الذي تقدمه في كل المحافل سواء فيما يخص المنتخبات الوطنية أو الأندية، أو التجارب الاحترافية الناجحة للاعبين في دول أوروبا.

حضر اللقاء هشام الزرعوني وأحمد بن درويش عضوا اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وناصر بن ثعلوب الدرعي.

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