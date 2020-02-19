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فوز الجوية والميناء والنفط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوز الجوية والميناء والنفط

تاريخ النشر: 19/02/2020

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بغداد:زيدان الربيعي

فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق نفط ميسان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.
سجل هدفي القوة الجوية حمادي أحمد في الدقيقتين 14 و62، فيما سجل لنفط ميسان أحمد سعيد في الدقيقة 32.
كما فاز فريق الميناء على جاره فريق نفط الجنوب بهدف دون رد، سجله اللاعب عباس بديع في الدقيقة 54.
وحقق فريق النفط الفوز على فريق الكهرباء بهدفين دون رد سجلهما محمد داود في الدقيقتين 21 و47.
من جانب آخر، قررت إدارة نادي الفيصلي الأردني، فسخ عقد المحترف العراقي فرحان شكور، دون توضيح الأسباب.

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