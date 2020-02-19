أحمد بن صقر: بطاقتا صعود دوري الأولى ما زالتا في الملعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

هنأ الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، الشيخ راشد بن حميد النعيمي بفوزه برئاسة اتحاد كرة القدم واعتبر أنه مؤهل لقيادة لكرة الإمارات نحو الأفضل، مبدياً تفاؤله بالمرحلة المقبلة.

كما أشاد بنتائج فريق الإمارات الأول في دوري الأولى، وذكر أن الصقور في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أهمية التعامل بجدية كبيرة مع المباريات المقبلة واحترام المنافسين، وأكد أن الدوري لن يحسم قبل الجولة الأخيرة ولن يتم تحديد الصاعدين قبل ذلك، وقال إن الامارات في وضع جيد لكنه لم يضمن الصعود ورأى أن حظوظه متساوية مع بقية الفرق المرشحة للصعود.

وأثنى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي على الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وذكر أنه حقق نجاحات كبيرة مع نادي عجمان ويملك القدرة على قيادة كرة الإمارات للأفضل، وقال: متفائلون بالمرحلة المقبلة وبقيادته لسفينة الكرة الإماراتية للنجاحات المأمولة. وتحدث عن وضع فريق الإمارات في دوري الأولى، ورد على سؤال ما إذا كان أصبح على مرمى حجر من الصعود لدوري الخليج العربي، وقال: الإمارات نجح في بناء فريق جيد بعد الهبوط من دوري الخليج العربي والإدارة وفقت في التعاقد مع مجموعة جيدة من اللاعبين على صعيد المواطنين والأجانب، كما استفاد الفريق من قرار الاستعانة باللاعبين المقيمين ومواليد الدولة إلى جانب العناصر الشابة الموجودة أصلاً في الفريق وفي الفريق الرديف، وكان هناك عمل وجهد توج بالنتائج الجيدة في دوري الأولى وتصدر المنافسة.

وتابع: الفريق يسير بخطوات ثابتة لكن يجب أن نضع في الأعتبار أن الدوري مازال طويلاً، هناك تسع جولات متبقية على نهاية المنافسة وبالتالي كل شيء وارد خلالها، لم يضمن الإمارات ولا أي فريق آخر الصعود، البطاقتان في الملعب، والمرحلة المقبلة ستكون أصعب لأنها مرحلة فيها ضغوط مع سعي كل طرف من المرشحين للصعود ولتأمين وضعه وضمان التواجد في دوري الخليج العربي، علاوة على رغبة الفرق غير المرشحة للصعود في تحسين ترتيبها وإنهاء الدوري في مركز مرض وهذه ستشكل خطورة كبيرة لأنها تلعب من دون ضغوط.

خبرة كبيرة

وأضاف: فريق الإمارات يملك خبرة كبيرة وهدفه الصعود والمركز الأول منذ البداية وهو يبلي بلاء حسناً حتى الآن، لكنه يجب أن يستمر في العمل وفي تحقيق النتائج التي توصله إلى هدفه، دوري الأولى مختلف، وطبيعة المنافسة والفرق تجعل المفاجآت حاضرة دائماً، ولا توجد مباراة سهلة ولا فريق يمكن التغلب عليه بسهولة، والإمارات يجب أن يدرك هذا جيداً، وعلى اللاعبين الا ينظروا لجدول الترتيب عند مواجهة أي فريق، فالترتيب ليس مقياساً والمباريات تحسم في الملعب وليس بالترشيحات المسبقة، قد تكون هناك أفضلية وتفوق في الإمكانات والخبرة ونوعية العناصر لكنها تبقى فوارق ونقاط تفوق خارج الملعب وعلى الورق والوضع في الملعب مختلف كلياً، الفوز في المعلب للمجتهد ومن يحترم منافسه.

وأشاد الشيخ أحمد بن صقر بالطفرة التي حدثت على صعيد المراحل السنية في النادي وذكر أن التوجه نحو الصغار والاهتمام بهم هو تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي يولي أبناءه الشباب الاهتمام اللازم ويحث دائماً على رعايتهم وتوفير البيئة الصالحة لتنمية قدارتهم.

وعن خطوة ارتداء اللاعبين ليما وكايو وتيغالي قميص الأبيض قال: هذه خطوة جيدة من شأنها أن تضيف لمنتخبنا، فهم لاعبون متميزون وحققوا نجاحات كبيرة مع أنديتهم في المنافسات المختلفة ويمكنهم أن يساعدوا الأبيض في المرحلة المقبلة وهذه خطوة موفقة بكل تأكيد وأرى أيضاً ان كرة الإمارات والأندية استفادت وستستفيد أكثر في المستقبل من وجود اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة والآن هناك مواهب ولاعبون جيدون من هاتين الفئتين في دوري الخليج العربي وفي دوري الأولى، والمقيمون ومواليد الدولة رافد يغذي فرقنا ويقوي منافساتنا.