شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة مؤقتة لطوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر طوكيو الياباني مجموعته مؤقتاً بفوزه المتأخر على ضيفه بيرث غلوري الأسترالي 1-صفر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بكرة القدم. سجل البرازيلي لياندرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 على استاد طوكيو. وتصدر الفريق الياباني المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي من تعادل في الجولة الأولى مع طوكيو، فيما خلا رصيد بيرث غلوري من النقاط، كذلك بالنسبة لفريق شنغهاي شينهوا الصيني الذي لم يخض أي مباراة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

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