الرزوقي: إنجازاتنا باهرة إدارياً وحلمي ضبط معادلة النجاح فنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي ل«الخليج الرياضي» أن جولة دبي من الدوري العالمي للكاراتيه «بريميرليج - كاراتيه 1» التي أسدل الستار على منافساتها الأحد الماضي في صالة نادي الوصل، حصلت على التقييم الأفضل على الإطلاق على مستوى كل الجولات في النسخة الحالية 2020.

وأضاف الرزوقي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الذي قاد فريق التنظيم إلى تحقيق نجاح تنظيمي أبهر الوفود المشاركة: «النسخة الخامسة من البطولة هي الأفضل على مستوى كل الجولات التي نظمت من البطولة حول العالم، بحسب تقييم أجراه الاتحاد الدولي شمل كل الجوانب، والجولة حظيت بإشادة واسعة بالتنظيم من رئيس الاتحاد الإسباني أنطونيو أسبينوس وأعضاء الاتحاد، علاوة على أن دورة التحكيم الدولية التي تم تنظيمها على هامش الدورة هي الأفضل والأكثر عدداً (200 مشارك).

وقال الرزوقي الذي يعد نموذجاً إماراتياً يحتذى في القيادة الرياضية التي أعادت رسم خريطة اللعبة من جديد على مستوى القارة الصفراء والعالم لما حققه من أثر في اللعبة: نعكف الآن على ضبط معادلة النجاح لجعل إنجازات كاراتيه الإمارات فنياً تتوازى إن لم تفق الإنجازات الإدارية، فالجهود الإماراتية مثلت قوة مؤثرة وساعدنا الاتحاد الدولي في إعادة الكاراتيه إلى آسياد كوريا 2014، وكذلك إلى آسياد 2022 القادمة من خلال علاقتنا القوية بالمجلس الأولمبي الآسيوي، كما يعد اتحاد الكاراتيه هو الوحيد الذي أوصل أبناء الإمارات إلى تقلد مناصب دولية في كل المؤسسات على المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية.

وأضاف: «أنجز اتحاد الإمارات الكثير وحصلنا على استحقاقات دولية هي الأكبر بدليل أننا مستمرون في الحصول على حق تنظيم «البريميرليج» لخامس مرة، وعلى المستوى العربي الإمارات والمغرب فقط هما المتواجدتان في تنظيم البريميرليج، كما حصلنا للاتحاد العربي للكاراتيه على الاعتماد بالاتحاد الدولي فهو الوحيد المعترف به وبطولاته ومسابقاته معتمدة من الاتحاد الدولي وهذا إنجاز إماراتي».

وعن المردود الفني الفقير لكاراتيه الإمارات قياساً بالنجاح الإداري قال الرزوقي: «الإنجازان الفني والإداري مكملان لبعضهما، وأتفق في أن الإنجاز في الشق الفني لم يرق بعد لمستوى الطموح، حققنا كاتحاد إماراتي كل شيء يخص النجاح الإداري، لكن معادلة النجاح ما زالت غير متوازنة، وحلمي الكبير الآن ضبط معادلة النجاح بأن يعلو الإنجاز الفني لكاراتيه الإمارات على الإنجاز الإداري».

وأضاف: الوصول للعالمية على الصعيد الفني له متطلبات حيث تحتاج اللعبة لدعم مادي أكبر، علاوة على توفير الإمكانات والمدربين والمختصين وإقامة المعسكرات، لدينا عناصر مبشرة من اللاعبين واللاعبات لكنهم يحتاجون إلى الرعاية والتفريغ والتدريب المستمر.

يذكر أن فعاليات البطولة حظيت بحضور رسمي كبير على مدار أيامها الثلاتة، وكرم الرزوقي عدداً من الشخصيات بميداليات تذكارية تقديراً للتعاون مع اتحاد الكاراتيه في التنظيم، حيث قلد حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، وسعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة ومحمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية وعدد من الشخصيات الخليجية والعربية ميدالية البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصاد كاراتيه العرب في جولة دبي، تمثل ب8 ميداليات، بواقع ذهبية للكويتي، و6 ميداليات سجلتها مصر «3 فضية و3 برونزية»، علاوة على برونزية للسعودية، فيما لم يحالف الحظ فريق نادي الشارقة للألعاب الفردية للكاتا للرجال في إحراز الميدالية البرونزية بخسارته أمام الفريق الروسي.