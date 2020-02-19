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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات الجولة الثانية من سلسلة سباقات ترايثلون جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ملاعب فنادق ومنتجعات جبل علي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من الرياضيين من كافة الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

وانطلقت سلسلة السباقات الثلاثية المليئة بالمغامرات لهذا العام بالسباحة من منطقة الشاطئ داخل المنتجع، لينتقل بعدها المتسابقون لمرحلة سباق الدراجات الهوائية على ملاعب المنتجع، ثم الركض على مضمار بطول 2.5 كم يطل على مرسى المنتجع.

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