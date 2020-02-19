سماح تقتنص صدارة طواف دبي النسائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حققت سماح خالد لاعبة فريق الإمارات لقب المرحلة الثانية من طواف دبي النسائي الدولي، بعد نجاحها في إنهاء السباق بالسرعة النهائية بزمن قدره ساعتان و51 دقيقة و27 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 62 كم/ساعة.

وبهذا الإنجاز استطاع فريق الإمارات التأكيد على وجوده ضمن فرق الصفوة في السباق والمنافس القوي على لقب الطواف بعد الأداء الرائع للفريق وتنفيذه لخطة وتكتيك المدرب إبراهيم الفلامرزي وتعاون وجهود بقية اللاعبات، وأيضاً الدور الكبير للاعبة ابتسام زايد الذي ساهم في فوز سماح خالد بلقب المرحلة الثانية، وجاءت لاعبة فريق هينيك لوسي فان في المركز الثاني، فيما جاءت لاعبة سيكلتيل دي بات كيم في المركز الثالث.

شارك في سباق المرحلة الثانية الذي انطلق من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي 92 لاعبة بعد خروج 6 لاعبات من قائمة المشاركات إثر انسحابهن في المرحلة الأولى، وتقدم السباق اللاعبات صاحبات قمصان التميز في المرحلة الأولى وهن لوسي وسماح وصوفيا، وجاء السباق مثيراً وحفل بمحاولات عديدة لبعض اللاعبات للهروب من الكوكبة للمنافسة والفوز بنقاط السرعة.

ومنح فوز سماح خالد ببطولة السباق الاستحواذ على القميص الأحمر لمتصدرة السباق والاحتفاظ بالقميص الأخضر الخاص بالسرعة «الأسبرنت» فيما نالت لاعبة فريق منسيك هناء تسريخ القميص الأبيض الخاص بفئة 23 سنة.

وتقام اليوم في حتا المرحلة الثالثة التي تعد من أصعب مراحل الطواف نظراً لما يتخللها من مرتفعات، وتبلغ مسافة المرحلة التي تحمل اسم الهيئة العامة للرياضة 89 كم وتنطلق في العاشرة والنصف من أمام وادي حتا وتختتم أمام سد حتا المائي وهي مرحلة حاسمة سيتحدد على ضوئها الموقف من الصدارة قبل المرحلة الأخيرة.

وأعربت سماح خالد سعادتها بفوزها بلقب المرحلة الثانية والفوز بالقميصين الأحمر لبطولة المرحلة والأخضرالخاص بالأسبرينت، وأشارت إلى أن المنافسة لم تكن سهلة وزاد من صعوبتها ارتفاع درجة الحرارة.

وأشاد عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات بالمستوى المتميز للطواف نظراً لمشاركة 9 فرق من أقوى الفرق المحترفة ضمن الفرق المشاركة والتي تضم لاعبات لديهن مراكز متقدمة في التصنيف الدولي، كما أشاد بفريق الإمارات الذي يعد مفاجأة الطواف بنتائجه المتميزة في المرحلتين الأولى والثانية والتي توجت بفوز نجمة الفريق سماح خالد ببطولة المرحلة الثانية ونيل القميصين الأحمر والأخضر، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الطواف سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة الدراجة النسائية في الإمارات.

وقال عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية للطواف إن المرحلة الثانية جاءت سلسة ولم تشهد أية مشكلة فنية، وأشاد بفوز اللاعبة سماح بلقب المرحلة بعد أداء مميز وكذلك نجاحها في اقتناص القميصين الأحمر والأخضر، وأثنى الزرعوني بماقدمته شرطة دبي من جهود لتأمين مسارات الطواف وتأمين المتسابقات، وقدم لهم الشكر والتقدير.