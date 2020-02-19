شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاد ليدل» يطلع على أوجه التطوير في أكاديمية شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية شركة شباب الأهلي لكرة القدم، برفقة ممثلي الأجهزة الإدارية والفنية بالأكاديمية، تشاد ليدل عضو هيئة التدريس الوطنية الأمريكية لكرة القدم ومؤسس أكاديمية دار لينجتون بولاية جورجيا الأمريكية، ومدير برنامجها، في زيارة رسمية للأخير، ركزت على الوقوف على مدى أوجه التطوير وخطط العمل والإنجازات التي حققتها أكاديميات كرة القدم في الإمارات.
وشهدت الزيارة استعراض البرامج الإدارية والفنية لأكاديمية شباب الأهلي، لإعداد اللاعبين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التي تمكنهم من حصد البطولات وتحقيق الإنجازات، وليكونوا نواة فاعلة لرفد المنتخبات الوطنية في المستقبل.
وتخللت الزيارة جولة في مختلف مرافق الأكاديمية، بما فيها غرف تبديل الملابس وصالة الجيم ومسبح اللاعبين والملاعب وقاعات الطعام وأماكن الاستراحة، وأثنى على الدور المتميز الذي تقوم به الأكاديمية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية وخططها التي تركز على رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين القادرين على التنافسية العالمية في المرحلة المقبلة.
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